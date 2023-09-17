عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

عنتيل مدينة نصر
عنتيل مدينة نصر

وجهت النيابة العامة في القاهرة، لـ الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، إتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة لضحاياه، واستغلال الصغار والإعتداء على مجهولي الهوية ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

بنت فضحته بـ سكرين شوت.. القصة الكاملة لسقوط عنتيل المقطم

فيديو ربع ساعة.. تقرير الفحص يفضح تصرفات عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية

فتاة عشرينية توفيت في الحال.. القصة الكاملة لانهيار عقار العمرانية بالجيزة| صور

تعترف بعلاقاتها مع الرجال وتؤكد نسب الأطفال له .. مفاجأة في إتهام زوج لزوجته بالجيزة

إتهامات النيابة لـ عنتيل مدينة نصر

وقال عنتيل مدينة نصر أمام النيابة العامة في القاهرة، ردا على إتهام مزاولة مهنة بدون ترخيص، أنه لم يكن يزاول مهنة الطب ولكنه كان يكشف على الضحايا بغرض الإعتداء عليهم، وملامسة أجسادهم تحقيقا لرغبته.

وأقر المتهم عنتيل مدينة نصر - الصيدلي الشهير - بأنه هو الشخص الظاهر في الفيديوهات، وأن جميع علاقاته بالسيدات كانت بعد موافقتهن والإتفاق معهن، وأنه لم يقم بالإعتداء على سيدة بدون موافقتها، حيث قال أنهم كن يحضرن إلى الصيدلية بعد الإتفاق معهم وبرضاهن وأنه لم يجبر سيدة على ذلك.

وتبين من التقرير الصادر عن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، في قضية الأسرة رقم 110 لسنة 2022، والخاص بفحص فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو، أنه تم أخذ بصمة صوت وصورة للصيدلي خ ت - عنتيل مدينة نصر - ومضاهتهم بما جاء في الفيديوهات، وتبين أنهم مطابقين لصورته وصوته، كما تبين أن المقاطع الواردة لـ عنتيل مدينة نصر على الفلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالمونتاج.

وشرح تقرير الفحص الفني لـ فيديوهات عنتيل مدينة نصر، تفريغ مقطع فيديو من كاميرا 3 في الصيدلية، بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، أظهر حجرة الصيدلية الداخلية والتي تحتوي على مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه في الأرض ومروحة تعلو السقف، وظهر به الصيدلي خ ت يرتدي بنطلون اسود وقميص أزرق، ثم فتاة ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وتبين من مقطع الفيديو أن عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - يرتدي سماعة طبية في أذنه وتوجه إلى الفتاة وبدأ في رفع ملابسها إلى أعلى ثم قام بالكشف عليها بواسطة السماعة، ثم لمس أجزاء حساسة من جسدها، ثم عادت الفتاة لإرتداء ملابسها، وعقب ذلك قام باحتضانها وتركها تنصرف وخرج من بعدها، ثم ظهر وفي يده نقود وبدء في عدها ثم وضعها في الدرج وبدء يتجول في الحجرة لممارسة عمله.

وأظهر مقطع فيديو أخر من كاميرا 4، نفس الفيديو الأول ولكن من زاوية أخرى يحمل نفس التفاصيل بالكامل، حيث دخلت الفتاة التي ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز، وخلفها الصيدلي - عنتيل مدينة نصر - ثم قام بالإعتداء عليها وتركها تغادر الصيدلية ثم جلس في الغرفة الداخلية للصيدلية.
 

عنتيل مدينة نصر عنتيل مدينة نصر صيدلية عزبة الهجانة اتهامات صيدلي مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

موضوعات متعلقة

بنت فضحته بـ سكرين شوت.. القصة الكاملة لسقوط عنتيل المقطم

فيديو ربع ساعة.. تقرير الفحص يفضح تصرفات عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية

لجنة من كلية الهندسة لفحص عقار العمرانية المنهار والمنازل المجاورة

كانت واقفة في البلكونة.. التصريح بدفن جثة ضحية عقار العمرانية المنهار

فتاة عشرينية توفيت في الحال.. القصة الكاملة لانهيار عقار العمرانية بالجيزة| صور

ركام وأنقاض.. 20 صورة تكشف كواليس انهيار عقار العمرانية ومصرع فتاة فجرا

تعترف بعلاقاتها مع الرجال وتؤكد نسب الأطفال له .. مفاجأة في إتهام زوج لزوجته بالجيزة

حيثيات الحكم على متهم في قضية شيك دولاري.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة عن طقس الساعات المقبلة بكافة المحافظات

التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مفاجأة في شقة المغتربات.. اعترافات عنتيل المقطم: صورت 30 بنت بكاميرات سرية

تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

بورصة المحافظات | أسعار مرسيدس وتوسان و سبورتاج بالإسماعلية | صور

رضا حجازي يستمع لآراء الطلاب حول المنظومة التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ