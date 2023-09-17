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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة عشرينية توفيت في الحال.. القصة الكاملة لانهيار عقار العمرانية بالجيزة| صور

عقار العمرانية
عقار العمرانية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة انهيار عقار خالٍ من السكان بمنطقة العمرانية، أسفر عنه مصرع فتاة عشرينية سقطت عليها أجزاء من العقار المنكوب أثناء تواجدها في شرفة منزلها المقابل له.

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القصة الكاملة لـ انهيار عقار العمرانية

توجه فريق من النيابة العامة في الجيزة، إلى العقار المنكوب للوقوف على أسباب الانهيار، كما طلبت النيابة ملف العقار من المحافظة، وصرحت بدفن جثمان الفتاة المتوفية عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما استمعت إلى شهود العيان بمحيط العقار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن العقار مكون من 5 طوابق، غير مأهول بالسكان، وأنه تعرض لانهيار كامل لجميع الطوابق، وأحدث إثر سقوطه انهيارا في شرفتين بالعقار المقابل له، كما نتج عنه وفاة فتاة تدعى آمال خالد، تبلغ من العمر 21 عاما.

عقار العمرانية
انهيار عقار العمرانية
عقار العمرانية

وتبين من الفحص والكشف الطبي الأولي أن الفتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح متفرقة في الوجه والرقبة، وكذلك نزيف أثناء تواجدها في شرفة منزلها، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكانت منطقة العمرانية شهدت حادث انهيار عقار غير مأهول بالسكان، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني بمنطقة العمرانية غرب الجيزة. 

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال إلى مسرح البلاغ، تبين من المعاينة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شارع جمال الدين المتفرع من شارع خاتم المرسلين في العمرانية، كما كشفت التحريات أن العقار خالٍ تماما من السكان.

عقار العمرانية
عقار العمرانية
عقار العمرانية 

وانتقلت على الفور أجهزة الإنقاذ البري مصحوبة بأجهزة محافظة الجيزة بإشراف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى موقع البلاغ، حيث تم رفع حطام الحادث، وجرى استكمال عمليات رفع الأنقاض، وفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن العقار أسفر عنه مصرع فتاة عشرينية تدعى آمال خالد، تبلغ من العمر 21 عاما، حيث كانت متواجدة في شرفة العقار المقابل للعقار المنكوب وسقطت عليها أجزاء من العقار المنكوب، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

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