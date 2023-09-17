ركام وأنقاض.. 20 صورة تكشف كواليس انهيار عقار العمرانية ومصرع فتاة فجرا

انهار فجر اليوم الأحد عقار مكون من ٤ طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبو راضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

تبين بالفحص انهيار عقار مكون من ٤ طوابق خالي من السكان وسقط على عقار المجاور له ما أسفر عن انهيار شرفتين منه وإصابة فتاة تدعى آمال خالد يونس ١٨ سنة تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور ونقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج فارقت متأثرة بإصابتها.

انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجميع قيادات المديرية كما انتقل اللواء أحمد جلال طنطاوي رئيس حي العمرانية وعدد من القيادات بالحي.

وتم الدفع بدعم معدات من حي الطالبية وحي جنوب الجيزة وحي بولاق الدكرور لرفع الأنقاض.

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