عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ركام وأنقاض.. 20 صورة تكشف كواليس انهيار عقار العمرانية ومصرع فتاة فجرا

صدى البلد

انهار فجر اليوم الأحد عقار مكون من ٤ طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض. 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبو راضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين. 

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

تبين بالفحص انهيار عقار مكون من ٤ طوابق خالي من السكان وسقط على عقار المجاور له ما أسفر عن انهيار شرفتين منه وإصابة فتاة تدعى آمال خالد يونس ١٨ سنة تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور ونقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج فارقت متأثرة بإصابتها. 

انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجميع قيادات المديرية كما انتقل اللواء أحمد جلال طنطاوي رئيس حي العمرانية وعدد من القيادات بالحي. 

وتم الدفع بدعم معدات من حي الطالبية وحي جنوب الجيزة وحي بولاق الدكرور لرفع الأنقاض. 

FB_IMG_1694931146452
FB_IMG_1694931146452
FB_IMG_1694931315085
FB_IMG_1694931315085
FB_IMG_1694931125002
FB_IMG_1694931125002
FB_IMG_1694931312019
FB_IMG_1694931312019
FB_IMG_1694931223358
FB_IMG_1694931223358
FB_IMG_1694931120230
FB_IMG_1694931120230
FB_IMG_1694931208824
FB_IMG_1694931208824
FB_IMG_1694931117907
FB_IMG_1694931117907
FB_IMG_1694931202243
FB_IMG_1694931202243
FB_IMG_1694931115593
FB_IMG_1694931115593
FB_IMG_1694931199230
FB_IMG_1694931199230
FB_IMG_1694931113417
FB_IMG_1694931113417
FB_IMG_1694931158146
FB_IMG_1694931158146
FB_IMG_1694931111193
FB_IMG_1694931111193
FB_IMG_1694931154315
FB_IMG_1694931154315
FB_IMG_1694930949807
FB_IMG_1694930949807
FB_IMG_1694931151718
FB_IMG_1694931151718
FB_IMG_1694931884260
FB_IMG_1694931884260
FB_IMG_1694931149076
FB_IMG_1694931149076
FB_IMG_1694931317950
FB_IMG_1694931317950
الأنقاض مدير امن الجيزة حي العمرانية انهيار عقار العمرانية الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

رقم مفاجأة على تطبيق المرور ..تفاصيل

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

موضوعات متعلقة

تعترف بعلاقاتها مع الرجال وتؤكد نسب الأطفال له .. مفاجأة في إتهام زوج لزوجته بالجيزة

حيثيات الحكم على متهم في قضية شيك دولاري.. تعرف عليها

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بحادث ميكروباص في الجيزة

قطع هدومي.. غالية تسرد ليالي الدموع مع زوجها: جاب واحدة واعتدى عليا

ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

بيكشف بالسماعة ولمس أجزاء حساسة.. مفاجأة بأحد فيديوهات عنتيل مدينة نصر

شاب ينهى حياة آخر بسبب جراب موبايل في الجيزة.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

مسئول روسي: موسكو سترد على تعزيز «الناتو» وجوده في القطب الشمالي

شكاوى من زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال إلى ساعتين يوميًا.. و"الكهرباء" تكشف مفاجأة

توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن متضرري إعصار ليبيا

رجلك أو السيجارة| استشاري أمراض قلب يُعدد 6 مخاطر لـ التدخين

660 مليون ورقة محفوظة.. تفاصيل أضخم أرشيف إلكتروني للنيابة العامة

شوبير: الأهلي خسر أسهل سوبر افريقي في تاريخه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ