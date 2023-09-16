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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعترف بعلاقاتها مع الرجال وتؤكد نسب الأطفال له .. مفاجأة في إتهام زوج لزوجته بالجيزة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة إتهام زوج لزوجته بخيانته بعدما شك في نسب صغاره منها، نتيجة لشكه في سلوكها.

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زوج يشك في سلوك زوجته في الجيزة

القصة حملت العديد من المفاجآت حيث شك الزوج في سلوك زوجته فقرر مواجهتها بأنها متعددة العلاقات مع الرجال حيث جاءت ردود الزوجة عليه بصورة هستيرية بأن شكوكه في محلها، وأن لها علاقات عديدة مع الرجال، إلا أن الصغار من صلبه ونسبه، وأنها أنجبتهم منه.

وتبين من التحقيقات أن الزوجة متعددة العلاقات مع الرجال، وأنجبت 4 صغار من رجال مختلفة، حيث أتهمها زوجها بذلك وتم عرض الصغار على الطب الشرعي لسحب عينات DNA منهم، للتأكد من إتهام الزوجة لزوجته بالخيانة.

الزوجة تعترف: عندي علاقات بس دول عياله

حرر الزوج محضرا في مديرية أمن الجيزة، أتهم في زوجته بخيانته بعدما شك في سلوكها ونسب صغاره منها، وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وفحص البلاغ، حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط الزوجة التي إعترفت بممارسة الرذيلة مع أكثر من رجل، وأنها أخبرته بذلك ولكن الصغار من صلبه ونسبه.

وقال الزوج في بلاغه ضد زوجته أمام أجهزة أمن الجيزة، أن زوجته متعددة العلاقات وأنه يشك في سلوكها كما أنه يشك في نسب الأطفال له، وعقب ضبط الزوجة إعترفت بارتكابها الجريمة قائلة بأن كل طفل منهم من رجل، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال الزوج أمام الأجهزة الأمنية في الجيزة، أنا شكيت في مراتي وسلوكها الغريب، وأتأكدت أنها على علاقة برجالة تاني، وكمان شكيت في أن ولادنا مش من صلبي، وأنهم ولاد حرام، وعملت فيها بلاغ للسبب ده، فيما قالت الزوجة بعد ضبطها، بأنها متعددة العلاقات ولكنها أنجبت 4 صغار من صلبه، حيث تم عرضها على الطب الشرعي لسحب عينات منها وللكشف عليها، إلا أن الزوج قام بالتنازل عن المحضر وقرر عدم استكمال التحقيقات، وتم إغلاق التحقيق وحفظ المحضر بتنازل الزوج.

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