عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بحادث ميكروباص في الجيزة

حادث ميكروباص
حادث ميكروباص

لقى شخصان في الجيزة مصرعهما، فيما أصيب نحو 15 آخرين جراء حادث سيارة ميكروباص على طريق الواحات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

txt

قطع هدومي.. غالية تسرد ليالي الدموع مع زوجها: جاب واحدة واعتدى عليا

txt

ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

txt

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

txt

بيكشف بالسماعة ولمس أجزاء حساسة.. مفاجأة بأحد فيديوهات عنتيل مدينة نصر

مصرع وإصابة 17 في حادث بطريق الواحات

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الواحات، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث ميكروباص ومصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

إخماد حريق شقة بدون إصابات في فيصل

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه اثناء سير السيارة الميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما نتج عنه إنقلابها في الحال، ومصرع شخصين وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث، ورفع حطام الحادث من الطريق.

وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شقة غير مأهوله بالسكان في منطقة فيصل، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور توجهت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده، وتبين من التحريات إندلاع الحريق في شقة سكنية غير مأهولة بالسكان في الطابق السابع بأحد العقارات بمنطقة فيصل، بدون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حيث رجحت التحريات الأولية التي باشرتها أجهزة المباحث في الجيزة إشتعال الحريق جراء ماس كهربائي في الوصلات الكهربائية الخاصة بالشقة، وتم انتداب الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث.

الجيزة مديرية امن الجيزة حريق ميكروباص فيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

موضوعات متعلقة

قطع هدومي.. غالية تسرد ليالي الدموع مع زوجها: جاب واحدة واعتدى عليا

ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

بيكشف بالسماعة ولمس أجزاء حساسة.. مفاجأة بأحد فيديوهات عنتيل مدينة نصر

شاب ينهى حياة آخر بسبب جراب موبايل في الجيزة.. تفاصيل صادمة

أمهم كانت في الشغل.. العناية الإلهية تنقذ 3 صغار بالجيزة| تفاصيل

نهاية دراماتيكية للص الوراق.. العربجي ربطه في أنبوبة وسابه لمدة يومين

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كتف الأهلي .. إبراهيم عبد الجواد يهاجم حكم مباراة السوبر الإفريقي

أزمة مياه في اليونان منذ 12 يوما

بنك التنمية الصيني يتيح لمصر 8 مليارات يوان لتمويل التجارة بين البلدين

بينهم منزل زيلينسكي.. بيع 100 عقار مرة واحدة في القرم بأمر روسي

أغلى سيارة BMW في مصر.. سعرها 10 مليون جنيه فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي.. ساعة ياسمين صبري في دبي تثير الجدل

أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

فيديو

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ