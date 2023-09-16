مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بحادث ميكروباص في الجيزة

لقى شخصان في الجيزة مصرعهما، فيما أصيب نحو 15 آخرين جراء حادث سيارة ميكروباص على طريق الواحات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

مصرع وإصابة 17 في حادث بطريق الواحات

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الواحات، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث ميكروباص ومصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

إخماد حريق شقة بدون إصابات في فيصل

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه اثناء سير السيارة الميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما نتج عنه إنقلابها في الحال، ومصرع شخصين وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث، ورفع حطام الحادث من الطريق.

وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شقة غير مأهوله بالسكان في منطقة فيصل، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور توجهت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده، وتبين من التحريات إندلاع الحريق في شقة سكنية غير مأهولة بالسكان في الطابق السابع بأحد العقارات بمنطقة فيصل، بدون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حيث رجحت التحريات الأولية التي باشرتها أجهزة المباحث في الجيزة إشتعال الحريق جراء ماس كهربائي في الوصلات الكهربائية الخاصة بالشقة، وتم انتداب الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث.