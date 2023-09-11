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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيكشف بالسماعة ولمس أجزاء حساسة.. مفاجأة بأحد فيديوهات عنتيل مدينة نصر

صيدلي مدينة نصر
صيدلي مدينة نصر

الصيدلي خ ت والشهير بـ عنتيل مدينة نصر، والذي تمكن من تصوير سيدات وقاصرات بل وفتيات صغيرات داخل صيدلية خاصة به بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر بالقاهرة، في أوضاع مخلة أثناء ملامسة أجسادهم بعد أن أوهم بعضهم بأنه بداعي الكشف عليهم وإعطائهم الحقن.

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تفاصيل مثيرة في مقاطع فيديو عنتيل مدينة نصر

تقرير فحص الفيديوهات الخاصة بـ عنتيل مدينة نصر كشف مفاجأت، حيث تبين من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام الذي تسلمته محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة والذي حصلت بموجبه زوجة الصيدلي على قرار طلاق للضرر، أن مقاطع الفيديو التي تم تقديمها على فلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف او المونتاج.

وتضمن تقرير الفحص الفني لفيديوهات عنتيل مدينة نصر، مقطع فيديو مدته 14.58 دقيقة، تم تصويره من كاميرا مراقبة بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، ظهرت فيه حجرة الصيدلية الداخلية وبها مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه على الأرض، ومروحة تعلو السقف، ثم ظهر المتهم - عنتيل مدينة نصر - وبعد ذلك ظهرت بنت ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وتبين من الفيديو أن الصيدلي الشهير كان يرتدي حينها بنطلون أسود وقميص أزرق توجه إلى البنت وقام برفع ملابسها إلى أعلى، واستخدم سماعة طبية في أذنه للكشف عليها من بطنها ثم ظهرها ثم قام بالعبث في جسدها ولامس أجزاء حساسة بيده ثم قام بإحتضانها ثم أنصرفت البنت وهو من خلفها حتى ظهر مرة أخرى وفي يده نقود ووضعها في الدرج ثم جلس على المكتب وبدء يتجول لممارسة عمله مرة أخرى، ولم يظهر شخصا أخر معه طوال الفيديو.

وقال تقرير الفحص الفني أن الشخص الظاهر في المقطع هو الصيدلي خ ت وذلك بعد أن تم أخذ بصمة الصوت وصورته بمعرفة اللجنة الوطنية للإعلام، حيث تم التأكيد من قبل اللجنة على أنه بفحص الفيديوهات ووصف وتفريغ الفلاشة تبين أن الظاهر بالفيديوهات مطابق لصورة وصوت الصيدلي.

وكشفت التحريات والتحقيقات تفاصيل مثيرة في واقعة صيدلي مدينة نصر الشهير، حيث تبين أنه كان يستغل سماعة الكشف لوضعها على أماكن حساسة في أجساد الضحايا، وكذلك الإعتداء على بعضهن أثناء إعطائهم حقن، وذلك بمكان خلفي داخل الصيدلية الخاصة به في مدينة نصر.

وتبين من التحقيقات أن صيدلي مدينة نصر كان يستغل جهل القاصرات وفقر بعض الحالات، ويقوم باستدراجهم إلى مكان خلفي داخل الصيدلية التي يملكها ثم يقوم بحسر ملابسهم عنهم، ثم استخدام السماعة الطبية في وضعها على أماكن حساسة بأجسادهم، ومحاولة احتضان آخرين منهم لا سيما الإعتداء على بعضهم أثناء إعطائهم حقن طبية.

وكشفت التحقيقات قيام صيدلي مدينة نصر، بتصوير كافة الضحايا من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية ووضع مقاطع الفيديو على هارد ديسك داخل ملفات بأسماء الفتيات والسيدات، حيث تبين أن بعضهم كانوا يترددون عليه بصورة مستمرة ومتكررة، كما تبين أنه كان يستدرجهن إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة الطريق ثم يقوم بالإعتداء عليهم في دقائق قليلة.

وشرح الفحص الفني لمقاطع فيديو صيدلي مدينة نصر، والتي بلغت 20 مقطع تم ضبطهم على فلاشة قدمتها محامية من خلال طليقة الصيدلي، قيام المتهم باستدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم حسر ملابسهم ووضع سماعة الكشف على أماكن حساسة في جسدها، وإحتضان بعض القاصرات الظاهرين في مقاطع الفيديو.

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