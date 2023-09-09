نهاية دراماتيكية للص الوراق.. العربجي ربطه في أنبوبة وسابه لمدة يومين

سطر عربجي في الجيزة الفصل الأخير في حياة عاطل، بعد قيام الأخير بسرقة 100 جنيه منه حيث قام بربطه في أسطوانة غاز داخل إسطبل بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

عربجي ينهي حياة عاطل في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثمان داخل إسطبل بمنطقة الوراق شمال الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات ومعاينة أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثمان لـ عاطل يبلغ من العمر 30 عاما، يرتدي كامل ملابسه وتظهر إصابات على جسده، مربوطا من اليد والقدم بحبل في إسطوانة غاز داخل إسطبل بالوراق.

وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث برئاسة اللواء هان شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عربجي قام بإنهاء حياة المجني عليه عقب قيام الأخير بسرقة 100 جنيه منه، وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة أن المتهم قام بربط المجني عليه في إسطوانة غاز وتركه لمدة يومين مكبل اليدين والقدمين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.