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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قهوجي ينهي حياة صديقه بسبب خلافات مالية في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات مقتل شاب على يد صديقه القهوجي بسبب خلافات مالية بينهما.

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قهوجي ينهي حياة صديقه على المقهي في الوراق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع مشاجرة وقتيل في منطقة الوراق شمال الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال وفحص البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين شاب 27 سنة وصديقه - قهوجي 29 سنة، بسبب خلافات بينهما، في منطقة الوراق قام على أثرها الأخير بإنهاء حياة صديقه مستخدما آلة حادة.

وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء تواجد المجني عليه برفقة صديقه في منطقة الوراق على المقهى، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها القهوجي بالإعتداء على صديقه مسددا له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم، في ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الجريمة تفصيليا بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث الوراق قهوجي

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