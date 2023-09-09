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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عنتيل مدينة نصر.. التحقيقات تكشف مفاجآت مع صيدلي القاصرات|القصة الكاملة

صيدلي مدينة نصر
صيدلي مدينة نصر

صيدلي مدينة نصر صاحب الفيديوهات الشهيرة التي أثارت جدلا واسعا، والمتهم بالإعتداء على قاصرات وسيدات داخل صيدلية يمتلكها بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، بحجة إعطائهم حقن أو الكشف عليهن.

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تفاصيل التحقيقات مع صيدلي مدينة نصر

تفاصيل مثيرة كشفتها التحريات والتحقيقات في واقعة صيدلي مدينة نصر الشهير، حيث تبين أنه كان يستغل سماعة الكشف لوضعها على أماكن حساسة في أجساد الضحايا، وكذلك الإعتداء على بعضهن أثناء إعطائهم حقن، وذلك بمكان خلفي داخل الصيدلية الخاصة به في مدينة نصر.

وتبين من التحقيقات أن صيدلي مدينة نصر كان يستغل جهل القاصرات وفقر بعض الحالات، ويقوم باستدراجهم إلى مكان خلفي داخل الصيدلية التي يملكها ثم يقوم بحسر ملابسهم عنهم، ثم استخدام السماعة الطبية في وضعها على أماكن حساسة بأجسادهم، ومحاولة احتضان آخرين منهم لا سيما الإعتداء على بعضهم أثناء إعطائهم حقن طبية.

التحقيقات: صيدلي مدينة نصر اعتدى على القاصرات

وكشفت التحقيقات قيام صيدلي مدينة نصر، بتصوير كافة الضحايا من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية ووضع مقاطع الفيديو على هارد ديسك داخل ملفات بأسماء الفتيات والسيدات، حيث تبين أن بعضهم كانوا يترددون عليه بصورة مستمرة ومتكررة، كما تبين أنه كان يستدرجهن إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة الطريق ثم يقوم بالإعتداء عليهم في دقائق قليلة.

وشرح الفحص الفني لمقاطع فيديو صيدلي مدينة نصر، والتي بلغت 20 مقطع تم ضبطهم على فلاشة قدمتها محامية من خلال طليقة الصيدلي، قيام المتهم باستدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم حسر ملابسهم ووضع سماعة الكشف على أماكن حساسة في جسدها، وإحتضان بعض القاصرات الظاهرين في مقاطع الفيديو.

التحقيقات تكشف تفاصيل 20 مقطع لـ الصيدلي

حيث تلقت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظبها .

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.

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