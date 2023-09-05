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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتدى على قاصرات وسيدات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

صيدلي مدينة نصر
صيدلي مدينة نصر

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بحبس صيدلي مدينة نصر المتهم بالاعتداء على قاصرات وسيدات داخل صيدلية شهيرة بمنطقة مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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حبس صيدلي مدينة نصر وتفريغ الفيديوهات

وطالبت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية، وتحريز الفلاشة التي تحتوي على مقاطع الفيديو التي قدمتها المحامية إلى المباحث في بلاغها ضد الصيدلي، وكذلك طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم ظهر في مقاطع فيديو أثناء الإعتداء على فتيات قاصرات وكذلك سيدات داخل الصيدلية الخاصة به في مدينة نصر، وذلك بحجة الكشف عليهم مستخدما سماعة طبية أو إعطائهم حقن خاصة بأدوية معينة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط دكتور صيدلي شهير وذلك بعد أن تقدمت إحدى المحاميات ضده بمحضرا في قسم الشرطة، تضمن فلاشة تحتوى على عددا من مقاطع الفيديو له أثناء التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية في مدينة نصر.

وتقدمت محامية ببلاغا إلى النائب العام، إتهمت فيه دكتور صيدلي بتهمة الإعتداء على البنات الصغيرة والسيدات داخل صيدلية خاصة به في منطقة مدينة نصر في القاهرة، ودونت في نص البلاغ تلقيها شكوى مرفقة بفلاشة من سيدة.

وقالت في البلاغ لأجهزة أمن القاهرة أن الفلاشة تحتوى على مقاطع فيديو لـ طبيب صيدلي قام بالإعتداء على السيدات والبنات والقيام بأفعال فاضحة ومخلة داخل إحدى الصيدليات مستغل بذلك براءة الأطفال للقيام بأفعال خادشة ومخلة، وتم إثبات ذلك من خلال كاميرات المراقبة في الصيدلية.

تعود أحداث الواقعة عندما قامت طليقة المتهم بإخطار المحامية بقيام طليقها بالإعتداء على سيدات وصغار داخل الصيدلية، وكان دليلها على ذلك تسليمها فلاشة تحتوي على مقاطع فيديوهات مسجلة صوت وصورة من كاميرات المراقبة الخاصة، والتي يملكها طليقها الصيدلي.

وعند رؤية ما بالفلاشة التي سلمتها طليقته, أتضح  قيامه بالتحرش الجنسي بسيدات وصغار أثناء إعطائهن الحقن في الصيدلية، ولم يقوم أي أحد من الضحايا بالإبلاغ عن هذه الجريمة، ولكن هذا الأمر أصبح يثير غضبها فقررت فضح أمره وقامت من خلال محاميها بتقديم فلاشة لقسم الشرطة بمدينة نصر في القاهرة تُثبت بها جميع وقائع التحرش, من أجل أن يتحرر بلاغ بإرتكاب حالات الإعتداء من طليقها بتلك الضحايا ومن أجل أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 

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