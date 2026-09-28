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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد المنعم: مباراة مصر أمام جنوب السودان لا تقبل القسمة على اثنين

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

يري شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أخطأ باستبدال محمد صلاح، قائد الفراعنة، خلال مباراة أنجولا الماضية، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الصيف المقبل.

وقال شريف عبد المنعم، في تصريحات لبرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية «تن»: «لاعبو منتخب أنجولا فرضوا رقابة صارمة على محمد صلاح، باعتباره النجم الأول في صفوف الفراعنة، وهو ما كان سيجعل مهمة باقي مهاجمي المنتخب الوطني أكثر سهولة خلال الشوط الثاني، لكن حسام حسن أراح المنتخب الأنجولي وقدم لهم هدية باستبدال محمد صلاح، وما زاد الأمر سوءًا أنه استبدل هيثم حسن في الدقيقة نفسها، وبالتالي فقد المنتخب الوطني خطورته بعد خروج الثنائي».

وختم: «مباراة جنوب السودان غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولا بديل عن الفوز، أولًا من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الثانية، وثانيًا للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل المنتخب، بعدما شهدت توترًا كبيرًا خلال الأيام الماضية».

شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق الأهلي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني محمد صلاح الفراعنة كأس أمم إفريقيا 2027

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