اعترافات المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي في القاهرة الجديدة: معمول لي عمل

ما زالت واقعة المهندس فادي نبيل الشهيرة في القاهرة الجديدة قيد التحقيقات، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا حين أقدم سائق لودر على إنهاء حياة المهندس فادي نبيل داخل أحد مواقع الأعمال الإنشائية بنطاق القاهرة الجديدة، وذلك باستخدام شوكة الجرافة.

نص اعترافات المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي

وأمام النيابة العامة في القاهرة، أدلى المتهم - سائق اللودر - بإنهاء حياة المهندس فادي نبيل، باعترافات مفاجئة وتفصيلية، حيث قرر قيامه بإنهاء حياة المهندس فادي داخل الموقع الإنشائي بسبب قيام الأخير بالتحدث مع زملائه عنه وإرادته فصله عن العمل، مشيرا إلى أنه يعاني من أعمال سفلية مقامة له منذ الطفولة لا يستطيع التخلص منها.

المهندس فادي

وقال سائق اللودر المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي نبيل في القاهرة الجديدة: «كنت شغال باللودر في الموقع وشوفت المهندس فادي قاعد مع أستاذ ممود المسئول في الموقع، وحسيت إن المهندس بيتكلم عليا وإنه عايز يمشيني من الشغل، وقعدت أفكر لحد ما شوفت أستاذ ممدوح ماشي من الشغل، وقولت أروح للمهندس».

وتابع سائق اللودر: «روحت باللودر للمهندس عند المكان اللي هو بيشتغل فيه، وخبطته بـ شوكة الجرافة في صدره وقع على ضهره، وبعدها عدلت الشوكة تاني ونزلتها عليه مرتين، وساعتها لقيت واحد جاي بيجري عليا وبيزعق جامد، وشوفت المهندس وهو مصاب قولت خلاص كده، جت الناس دخلوني جوه العمارة دي واتصلوا بالشرطة».

المهندس فادي

وأكمل السائق المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي في القاهرة الجديدة: «الشرطة سألتني إنت اللي عملت كده؟ وقولت آه عشان هو عايز يمشيني من الموقع ويخلص عليا، قولت أخلص عليه أنا، وأنا أصلا معمول لي أعمال سفلية من وأنا صغير ومش عارف أخلص منها، ولما جيت أشتغل في الموقع عرفت إن المهندس ده بيعمل أعمال سفلية قولت أبعد عنه أنا مش ناقص».

كانت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، كشفت أن وراء ارتكاب واقعة إنهاء حياة المهندس فادي نبيل، سائق لودر، حيث قام بإنهاء حياة المهندس مستخدما الجرافة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن المجني عليه يدعى “فادي. ن”، 28 سنة، مهندس معماري، ويعمل في أحد مواقع منطقة القاهرة الجديدة، كما تبين من التحريات عدم وجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم، وتم التحفظ على المتهم سائق اللودر وتقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.