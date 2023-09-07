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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محطة جديدة ينتظرها المستشار مرتضى منصور في المحاكم، حيث تنعقد اليوم المحكمة الاقتصادية في القاهرة لنظر استئناف مرتضى على حكم حبسه 3 شهور في سب وقذف “الخطيب”.

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"الاقتصادية" تلزم مرتضى منصور بحضور المحكمة

وأوجبت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه في جلسة اليوم، وذلك أثناء جلسة استئنافه على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت قد برّأت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي بمحكمة القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور.

ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.


رفض معارضة أبو المعاطي زكي على تغريمه
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحامي مرتضي منصور.
وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.
 

مرتضى مرتضى منصور الأقتصادية المحكمة الاقتصادية الخطيب

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