الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد” اللحظات الأولى في عقار حدائق القبة المنكوب، والذي إنهاء في ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء في أحد الشوارع التابعة لحي حدائق القبة.

مشاهد من عقار حدائق القبة

و‏نجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال جثة ثالثة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار لتصبح الحصيلة النهائية ٣ جثث و٣ مصابين.

‏وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من عمليات إطفاء القاهرة تضمن ورود بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص أسفل الأنقاض، على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج ٣ أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث العقار المنهار بحدائق القبة، وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار بـ 3 شارع بواقين عوض، من شارع الجراج، بحي حدائق القبة، مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية، ويقطن به أسرة واحدة، وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

كما نتج عن الانهيار سقوط شُرفتين من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض، والمكون من دور أرضي، و5 طوابق؛ مما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين تم نقلهما لمستشفى الدمرداش.