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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|إصابة مرتضى منصور بمرض خطير.. فتاة تكتشف خداع حبيبها بعد 3 سنوات في الحرام

مرتضى منصور
مرتضى منصور

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد العديد من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، وعلى رأسها إصابة مرتضى منصور بمتحور كورونا الجديد، وكذلك الإعدام شنقا لـ 11 متهما في واقعة إنهاء حياة صاحب محل الفقير في الجيزة، وإعترافات المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي نبيل في القاهرة الجديدة.

الإعدام لـ 11 متهما في قضية صاحب محل الفقير بـ الجيزة

اعترافات المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي في القاهرة الجديدة: معمول لي عمل

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إصابة مرتضى منصور بمتحور كورونا الجديد

نظرت اليوم المحكمة الإقتصادية في القاهرة، جلسة استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه، حيث قررت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة ٩ نوفمبر لحضوره بشخصه، وكشفت كواليس جلسة اليوم عن تغيب مرتضى منصور عن الحضور وذلك بسبب اصابته بمتحور كورونا هو وابنته ويخضعان لعلاج مكثف، وعلى ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية للقرار السابق… تفاصيل

ارتحت له وسلمته نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

كما نشر قسم الحوادث أقوال المجني عليها في عين شمس، والتي تعرضت لإعتداء شاب في شقته، حيث قالت أنها تربطها علاقة عاطفية بينها وبين الشاب وطلع بيخدعني وعرفت ده في القسم، وبقالي 3 سنين أعرفه، وده بعد ما بابا وماما انفصلوا، ورحنا أنا وماما واخواتي نقعد عند عمي في عين شمس وهو كان مخلينا نقعد عندوا علشان ملناش مكان تاني، واتعرفت على المتهم وقتها، ونشأت ما بينا علاقة حب بقوله وبيقولي بحبك، وأنا ارتحتله وقتها فسبتله نفسي، ومارسنا العلاقة خمس مرات تقريباً خلال الثلاث سنوات دول آخرهم من ثلاثة أيام… تفاصيل

سلمى الشيمي تعترف: تركت منزل أسرتي بسبب الفيديوهات

كما جاء في قسم الحوادث اعترافات الموديل سلمى الشيمي والتي قالت في اعترافاتها، أنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس الخارجة تتضمن إيحاءات خادشة وأفعالا منافية للآداب، وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة، مشيرة إلى أنها تم اتهامها من قبل في القضية الشهيرة بـ «فتاة سقارة»، وأنها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة… تفاصيل

اعترافات المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي في القاهرة الجديدة

وجاء في أخبار قسم الحوادث إعترافات السائق المتهم بإنهاء حياة المهندس فادي في القاهرة، حيث قال: «كنت شغال باللودر في الموقع وشوفت المهندس فادي قاعد مع أستاذ ممود المسئول في الموقع، وحسيت إن المهندس بيتكلم عليا وإنه عايز يمشيني من الشغل، وقعدت أفكر لحد ما شوفت أستاذ ممدوح ماشي من الشغل، وقولت أروح للمهندس»، و«روحت باللودر للمهندس عند المكان اللي هو بيشتغل فيه، وخبطته بـ شوكة الجرافة في صدره وقع على ضهره، وبعدها عدلت الشوكة تاني ونزلتها عليه مرتين، وساعتها لقيت واحد جاي بيجري عليا وبيزعق جامد، وشوفت المهندس وهو مصاب قولت خلاص كده، جت الناس دخلوني جوه العمارة دي واتصلوا بالشرطة»... تفاصيل

الإعدام لـ 11 متهما في قضية صاحب محل الفقير بـ الجيزة

وتضمن قسم الحوادث حكم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، والتي عاقبت 11 متهما بالإعدام شنقا لإتهامهم إنهاء حياة  صاحب محل الفقير، وبراءة شخص متهم في ذات القضية، وكشفت تحريات مباحث الجيزة، عن تفاصيل حادث وفاة صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، أن خلافًا نشب بين المجني عليه و4 خفراء "خاص"، بسبب النزاع على تولي حراسة المزرعة الخاصة بالمجني عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث في الجيزة، إلى أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص… تفاصيل

الحوادث مرتضى منصور الجيزة عين شمس البلوجر سلمى الشيمي المهندس فادي نبيل

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