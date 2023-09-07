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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحال  المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، شابا للجنايات لاتهامه بانتهاك جسد طالبة تدعى  شقة والده بعين شمس واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.

نص أقوال المجني عليها

س/ ما طبيعة علاقتك بسالف الذكر؟

ج/  كان فيه علاقة عاطفية ما بينا بس طلع بيخدعني وعرفت ده في القسم 

س/ ومتى نشأت علاقتك بسالف الذكر؟ 

ج/ بقالي ثلاثة سنوات أعرفه

س/ وما هي ظروف نشأة تلك العلاقة؟

ج/ بابا وماما انفصلوا، ورحنا أنا وماما واخواتي نقعد عند عمي في عين شمس وهو كان مخلينا نقعد عندوا علشان ملناش مكان تاني، واتعرفت على المتهم وقتها، ونشأت ما بينا علاقة حب بقوله وبيقولي بحبك، وأنا ارتحتله وقتها فسبتله نفسي.

س/ وإلي اي  تطورت تلك العلاقة؟

ج/ إحنا مارسنا العلاقة خمس مرات تقريباً خلال الثلاث سنوات دول آخرهم من ثلاثة أيام.

س/ وما هي تفصيلات شكواك في الواقعة الماثلة تحديدا؟

ج/ اللي حصل إني بقالي ثلاث سنوات على علاقة بعادل ومن ثلاثة أيام أهلي عرفوا إنه فيه علاقة ما بينا، فأبويا أخدني امبارح ورحنا عملنا محضر في القسم وهو ده كل اللي حصل.

س/ وأين كنتما تمارسان العلاقة؟

ج/ في شقة في عين شمس كان واخدها عادل لأبوه، علشان أبوه أعمى وهو بياخد باله منه

 

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