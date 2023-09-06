قرار عاجل ضد المتهمين بقطع الإنترنت عن البدرشين بالكامل

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابات الجيزة المتهمين بقطع شبكة الإنترنت عن مدينة البدرشين الي محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ســــــرق المهمـات المملوكة والمعـدة للاستعمال فـــي شـبكات الإتصـالات المـرخص بهـا والمملوكـة لشـركة فودافـون مصـر.

كما أن للمتهم الثاني أخفـي المنقـولات المتحصـل عليهـا مـن الجريمـة محـل الإتهـام الأول مـع علمـه.

الجدير بالذكر أنه تم ابلاغ ادارة الشئون القانونية بواقعة سرقة كابلات من احدي الشبكات التابعة للشركة من ةحدي شركات الاتصالات بعد تلقي شكاوي من الأهالي وبفحص الواقعه تبين صحتها وقيام المتهمين بسرقة المعدات المسئولة عن توصيل الانترنت للمدينة وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي توصلت الي صحة الواقعة من خلال التحريات وتم ضبط المتهمين