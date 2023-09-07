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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ 11 متهما في قضية صاحب محل الفقير بـ الجيزة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالإعدام شنقا لـ11 متهما إنهاء حياة  صاحب محل الفقير، وبراءة شخص متهم في ذات القضية.

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إعدام 11 متهما بالتخلص من صاحب محل الفقير

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، عن تفاصيل حادث وفاة صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، أن خلافًا نشب بين المجني عليه و4 خفراء "خاص"، بسبب النزاع على تولي حراسة المزرعة الخاصة بالمجني عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث في الجيزة، إلى أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 خفراء "خاص"، وراء ارتكاب الجريمة، وحدد رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.

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