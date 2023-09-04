الإعدام شنقا للمتهم بقتل صاحب محل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالإعدام شنقا، لسائق توك توك، لاتهامه بقتل صاحب محل، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدام المتهم جراء ما اقترفه.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20126 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3297 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ر م"، 31 سنة، سائق توك توك، قتل عمدا المجنى عليه "أحمد م م "، صاحب محل، عن سبق إصرار إثر خلاق سابق إذ وبفراغه من مشادة فيما بينهما ورحيله عنه، عاود لمحله محرزا سلاح أبيض "مطواة" تالى الوصف، وما أن ظفر به حتى طعنه به طعنة غائرة بصدره، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التى أوراها تقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق فأرداه قتيلا على الفور على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "مطواة" على النحو المبين بالأوراق.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، وهم والد المجنى عليه "محمد محمد أبو العلا"، 80 سنة، بالمعاش، أنه حال تواجده بالقرب من محل تواجد نجله المجنى عليه أمام المحل الخاص به، أبصر حضور دراجة نارية "توك توك" يقودها المتهم فى عجالة واصطدم بنجله فسقط ارضا، وسب من به، فترجل المتهم وأخر عنها، وتشادوا مع بعضهما البعض، تم برح محلهما تاركين نجله بموقعه، وبمرور ما يقارب الساعتين حضر سالفى الذكر مرة أخرى، وقام المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة"، فى صدره فأحدث إصابته التى أودت بحياته وكان ذلك فى حضور الثاني.

كما استمعت المحكمة للشاهد الثانى، وهو "مسعد ع ط"، 31 سنة، صاحب محل منظفات مجاور لمحل المجنى عليه، أنه كان برفقة المجنى عليه بجوار المحل الخاص به، إبان مرور دراجة نارية "توك توك" كان المتهم قائدا لها وبرفقته أخرين، واصطدم بالمجنى عليه فتشادا مع بعضهما البعض إلى أن انتهيا منه وبرح المتهم والأخرين محلهم متوعدا الأول منهم المجنى عليه فى المستقبل وبمرور ما يقارب الساعتين حضر المتهم وأحد ممن كان معه محرزا الأول سلاحا أبيضا "مطواة" تعدى بها على المجنى عليه طعنا فأحدث إصابته التى أودت بحياته.