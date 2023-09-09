سبب صادم حطّ اسمهم بصحيفة السوابق | تفاصيل جريمة مثيرة في إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شقيقين وصديقهما، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لشروعهم في قتل زوجين وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث، وجاء حكم المحكمة بعد إجراء الصلح بين الطرفين أمام النيابة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات الجيزة، قيام «ح . م»، 47 سنة، وشقيقه ، 40 سنة، وصديقهما، 19 سنة، بالشروع في قتل زوجين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أدوات «زجاجة بنزين» وقاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين وضعوا النار عمدا في مسكن المجني عليهما بأن قام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال سالفة البيان تحصل عليها من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في «ورقة» وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيهًا مصريًا.



وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة «زجاجة بنزين» دون مسوغاً قانونياً أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والتي استخدموها في ارتكاب الجرائم سالفة البيان.