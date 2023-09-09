«الدلوعة» كلمة السر.. سائق يخطف عجوزا ويعتدي عليها ويسرقها

اعتادت “نفيسة” ذات الـ 73 عامًا، أن تتمشى يوميًا، كنوع من الرياضة التي اعتادتها، في شوارع المعادي، ولكنها غيرت وجهتها في أحد الأيام، وقررت الذهاب لشراء إحدى احتياجاتها من محافظة الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور، وفي أثناء سيرها، شعرت بالتعب والإرهاق؛ فأشارت إلى أحد سائقي التاكسي؛ لتركب معه لتوصيلها إلى منزلها.

لم يستجب أيمن سائقي التاكسي لإشاراتها، وتوقف توفيق، ذا الـ 21 عامًا، بالميكروباص الخاص به، أمامها، وعرض عليها المساعدة، فطلبت منه توصيلها لمنزلها في المعادي، وإعطائه ما يريد، مقابل إيصالها لوجهتها.

كانت الساعة قد قاربت على الثانية عشرة صباحًا؛ فنزل توفيق، وقام بمساعدتها في الصعود للميكروباص، ورأى ما بدخل حقيبتها، خاصة وأنها كانت متوترة؛ لتأخر الوقت، ونسيت أن تغلقها.

لمعت عين توفيق، وأدار الميكروباص، وظل يحدثها طيلة الطريق، حتى أنها لم تلحظ أن توفيق يتوجه بها بعيدًا عن الطريق المعتاد الذي تستقله من الجيزة للمعادي، وعندما انتبهت ولاحظت تغير الطريق؛ سألته، فقال لها إنه طريق مختصر لإيصالها بسرعة، ولكن الطريق كان يطول، وطالبته بالتوقف، وهنا نزل توفيق من الميكروباص، وفتح الباب الخاص بها، وقام بالاعتداء عليها في مكان بعيد عن الأنظار.

وبعد أن واقع توفيق، العجوز نفيسة، بغير رضاها ؛سرق منها المبلغ المالي المتواجد بحقيبتها، والسلاسل الذهبية التي كانت معها، وقام بإنزالها من الميكروباص، وتركها في المكان الخالي من الناس، وصعد إلى الميكروباص وقام بالفرار به، وقبل أن يفر؛ لمحت نفيسة، كلمة على ظهر الميكروباص، كانت السبب في الإيقاع به.

وتوجهت نفيسة إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، وحررت بلاغًا ضد المتهم، الذي لا تعرف شيئًا عنه، سوى أن سيارته الميكروباص توجد عليه كلمة بالزجاج الخلفي، وهي «الدلوعة».

وكثفت المباحث تحرياتها عن المتهم في مواقف الميكروباص بتلك المنطقة، وتعرف المسئولين بموقف ميكروباص بولاق الدكرور، عليه، وأبلغوا المباحث، وتم القبض عليه داخل منزله.

وتمت مواجهة توفيق السائق، بالسيدة العجوز، التي تعرفت عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة؛ بتهمة خطف بالتحايل للمجني عليها «نفيسة. أ. ع»، 73 عامًا، واستغل كبر سنها، وأنها طلبت منه أن يوصلها بسيارته الميكروباص لمنزلها في المعادي، فاستدرجها إلى مكان ناء، بعيد عن ذويها، وتعدى عليها، وأن المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها، وسرق منها مبلغا ماليا وسلاسل ذهبية، وهو ما أكدته تحريات قسم بولاق الدكرور، والتي توصلت للمتهم عبر كلمة «الدلوعة»، المكتوبة على زجاج سيارته الميكروباص.

وأمام محكمة جنايات الجيزة؛ تم إيداع المتهم قفص المحكمة، ونطقت هيئة المحكمة حكمها بمعاقبة «توفيق. س. م»، 21 عاما، ويعمل سائقا، بالسجن 15 عاما.