صرخة زوج أمام المحكمة..حبستنى بـ«فرش وغطا»..وتتقاضى مني 20 ألف جنيه نفقة شهريًا

وقف عمرو الزوج المغلوب على أمره أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة يشكو للقاضى أحزانه، بعدما نجحت زوجته في الحصول على حكم بحبسه غيابيًا لمدة سنة لعدم تنفيذه حكم قضائى، وتقدمه بمعارضة على الحكم الغيابى.



قال عمرو الذي حضر ومعه دفاعه للقاضي: «تعرفت عليها منذ سنوات أعجبت بها فهى جارتنا وعندما تقدمت لخطبتها وجدت في العريس المرتاح ماديًا الذي لا يمكن رفضه، ولكنى في بداية التعارف بين الأسرتين وجدت فيها وأسرتها غلظة وعدم تنازل عن الطلبات التى طلبوها للزواج ولكني اعتدت على هذا الأمر ظنًا مني أنها وأسرتها يحافظون لها على حقها».



وأضاف «في بداية الزواج لم أشعر بها إلا جميلة ووديعة ولكن مع مرور الوقت ظهر عنفها هي وأسرتها وأردت أن اتخلص منها بالطلاق ولكن حملها منعني من ذلك واستحملت عشرتها غصبًا عني، ولم استطيع تحملها مع مرور الوقت وكان لابد من الانفصال، فتعاملت أسرتها معي وكأني طلبت المستحيل وأوكلوا عدد من المحامين لرفع عدة قضايا ضدي».



وأكد «إن زوجتي تتقاضى منى 20 ألف جنيه نفقات متعددة شهريًا من أجر مسكن ومدارس وترفيه وغيرها لا أدرى كام دعوى من كثرتها وكان آخر تلك الدعاوى التي رفعتها ضدي دعوى فرش وغطا ولم يتم إعلامي بتلك الدعوى نظرًا لسفري خارج مصر ولعدم معرفتي بهذه الدعوى والحكم فيها لم أنفذها فتقدمت من خلال محاميها برفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي ضدي أمام محكمة الجنح وصدر الحكم غيابيًا ضدي بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه وفور عودتي من السفر تم القبض علي لوجود حكم صادر ضدي بالحبس وتقدمت بعمل معارضة على الحكم الغيابي ولا أطلب يا سيادة القاضي سوى العدل».



وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل، للتأكد من إعلان الزوج بالدعوى من عدمه وسماع أقوال مقدمة البلاغ.