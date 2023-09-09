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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تنقذ سكان برج سكني مكون من 10 طوابق في الجيزة

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في إخماد حريق إندلع في شقة سكنية داخل عقار بمنطقة المهندسين.

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إخماد حريق في شقة داخل برج بالمهندسين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في شقة سكنية بأحد الابراج السكنية بمنطقة المهندسين، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

أنتقلت سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده إلى باقي الوحدات السكنية، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران في الشقة.

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إندلاع الحريق داخل شقة سكنية في أحد الأبراج السكنية بمنطقة المهندسين بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن الحريق إندلع في شقة سكنية في العقار المكون من 10 طوابق، حيث رجحت التحريات نشوب الحريق جراء ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية في العقار.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث حريق المهندسين

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