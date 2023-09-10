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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمهم كانت في الشغل.. العناية الإلهية تنقذ 3 صغار بالجيزة| تفاصيل

حريق
حريق

أنقذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، 3 صغار من الموت المحقق في حريق شقة سكنية بمنطقة أكتوبر.

 

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إنقاذ 3 صغار في الجيزة من الموت

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية في الجيزة، تضمن ورود بلاغ باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية الأخرى في العقار.

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الأهالي تمكنوا من إخراج ثلاثة صغار من أبناء مالكة الشقة من الحريق فور اندلاعه، حيث كانوا متواجدين بمفردهم في الشقة.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن أحد الصغار كان يلهو بالولاعة، ما نتج عنه إشتعال النيران في الأريكة داخل الصالة وامتداد النيران في الشقة السكنية.

وبسؤال والدة الصغار - مالكة الشقة - قررت أنها تلقت اتصالا هاتفيا من أحد الجيران باندلاع النيران داخل شقتها بمنطقة أكتوبر، وحين وصلت وجدت الآثار وصغارها بالخارج مع الجيران، وأنه لم تحدث ثمة إصابات للأطفال.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث حريق اكتوبر أكتوبر

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