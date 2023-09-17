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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو ربع ساعة.. تقرير الفحص يفضح تصرفات عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية

عنتيل مدينة نصر في
عنتيل مدينة نصر في الصيدلية

كشف تقرير الفحص الفني الخاص بمقاطع فيديو عنتيل مدينة نصر «الصيدلي الشهير» والمتهم بالإعتداء على سيدات وقاصرات داخل صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة، مفاجآت عديدة حول ما كان يحدث بداخل الصيدلية.

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مقطع فيديو يفضح جرائم صيدلي مدينة نصر

وتبين من التقرير الصادر عن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، في قضية الأسرة رقم 110 لسنة 2022، والخاص بفحص فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو، أنه تم أخذ بصمة صوت وصورة للصيدلي خ ت - عنتيل مدينة نصر - ومضاهتهم بما جاء في الفيديوهات، وتبين أنهم مطابقين لصورته وصوته، كما تبين أن المقاطع الواردة لـ عنتيل مدينة نصر على الفلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالمونتاج.

وشرح تقرير الفحص الفني لـ فيديوهات عنتيل مدينة نصر، تفريغ مقطع فيديو من كاميرا 3 في الصيدلية، بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، أظهر حجرة الصيدلية الداخلية والتي تحتوي على مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه في الأرض ومروحة تعلو السقف، وظهر به الصيدلي خ ت يرتدي بنطلون اسود وقميص أزرق، ثم فتاة ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وتبين من مقطع الفيديو أن عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - يرتدي سماعة طبية في أذنه وتوجه إلى الفتاة وبدأ في رفع ملابسها إلى أعلى ثم قام بالكشف عليها بواسطة السماعة، ثم لمس أجزاء حساسة من جسدها، ثم عادت الفتاة لإرتداء ملابسها، وعقب ذلك قام باحتضانها وتركها تنصرف وخرج من بعدها، ثم ظهر وفي يده نقود وبدء في عدها ثم وضعها في الدرج وبدء يتجول في الحجرة لممارسة عمله.

وأظهر مقطع فيديو أخر من كاميرا 4، نفس الفيديو الأول ولكن من زاوية أخرى يحمل نفس التفاصيل بالكامل، حيث دخلت الفتاة التي ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز، وخلفها الصيدلي - عنتيل مدينة نصر - ثم قام بالإعتداء عليها وتركها تغادر الصيدلية ثم جلس في الغرفة الداخلية للصيدلية.

وكشفت التحقيقات قيام صيدلي مدينة نصر، بتصوير كافة الضحايا من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية ووضع مقاطع الفيديو على هارد ديسك داخل ملفات بأسماء الفتيات والسيدات، حيث تبين أن بعضهم كانوا يترددون عليه بصورة مستمرة ومتكررة، كما تبين أنه كان يستدرجهن إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة الطريق ثم يقوم بالإعتداء عليهم في دقائق قليلة.

وشرح الفحص الفني لمقاطع فيديو صيدلي مدينة نصر، والتي بلغت 20 مقطع تم ضبطهم على فلاشة قدمتها محامية من خلال طليقة الصيدلي، قيام المتهم باستدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم حسر ملابسهم ووضع سماعة الكشف على أماكن حساسة في جسدها، وإحتضان بعض القاصرات الظاهرين في مقاطع الفيديو.

تلقت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظبها .

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.

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