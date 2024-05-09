اتبع هذه التعليمات فورا.. إرشادات تحميك في حالة التعرض لعضة كلب

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن عضة الكلب.
وكتبت سماح " اذا تعرضت لعضة من الكلب أو القط يجب أن تنفذ هذه الخطوات في كل الأحوال سواء كان #مسعورًا أو لا، ولابد من أخذ الاحتياطات لان السعار.. ليس له علاج لو ما عملتش
1- غسل مكان العضه بماء وصابون لان الفيروس ضعيف وبيموت بالمطهرات فده يقلل الحمل الفيروسي.
2- احبس الكلب وضع اكله و شرب في مكان لوحده و راقبه لمدة شهر لو عنده سعار سوف يموت اذا لم يمت فهو ليست مريض.
3- اذهب إلى المستشفى لتلقي المصل في خلال 24 ساعة بمعنى أدق فورًا.
ويمكن أن تنقذ نفسك قبل مرور ٣ أيام هذا أفضل حل لأن اللعاب وصل للعصب للمخ فهنا تكمن الخطورة.
الفيروس يبقي خاملا أول ٣ ساعات لذلك كل ما عليك غسل الجرح جيدا.
يفضل التطعيم قبل مرور ٣ أيام.
4- فإذا أصاب شخص بالسعار ولم يتلقَ العلاج خلال الفترة قبل مرور 72 ساعة فليس له علاج
أعراض السعار:
1-وجع في الظهر
2-خوف شديد من الماء و عدم القدرة علي الشرب
3-هلوسة شديدة و حالة هياج اعتقد انها ناتجة علي الوجع القوي
4- شلل و عدم القدرة علي حركة اليد لان المرض بيدخل في النخاع الشوكي يدمرة وكذلك المخ
5- عدم القدرة علي النوم و التنفس.
6- سخونة شديدة بس مش شرط.