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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اتبع هذه التعليمات فورا.. إرشادات تحميك في حالة التعرض لعضة كلب

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن عضة الكلب. 

وكتبت سماح " اذا تعرضت لعضة من الكلب أو القط  يجب أن تنفذ هذه  الخطوات في كل الأحوال  سواء كان #مسعورًا أو لا، ولابد من أخذ الاحتياطات لان السعار.. ليس له علاج لو ما عملتش
1- غسل مكان العضه بماء وصابون لان الفيروس ضعيف وبيموت بالمطهرات فده يقلل الحمل الفيروسي. 
2-   احبس الكلب وضع اكله و شرب في مكان لوحده و راقبه لمدة شهر لو عنده سعار  سوف  يموت  اذا لم يمت   فهو ليست  مريض.
3- اذهب إلى المستشفى لتلقي المصل  في خلال 24 ساعة بمعنى أدق فورًا. 

ويمكن أن  تنقذ نفسك قبل مرور ٣ أيام  هذا أفضل حل لأن  اللعاب وصل  للعصب للمخ فهنا تكمن الخطورة.
الفيروس يبقي خاملا أول ٣ ساعات لذلك كل ما عليك غسل الجرح جيدا.
يفضل التطعيم قبل مرور ٣ أيام.
 

4- فإذا أصاب شخص بالسعار ولم يتلقَ العلاج خلال الفترة  قبل مرور 72 ساعة فليس له علاج
 

أعراض السعار:
1-وجع في الظهر 
2-خوف شديد من الماء و عدم القدرة علي الشرب 
3-هلوسة شديدة و حالة هياج اعتقد انها ناتجة علي الوجع القوي
4- شلل و عدم القدرة علي حركة اليد  لان المرض بيدخل في النخاع الشوكي يدمرة  وكذلك المخ
5- عدم القدرة علي النوم و التنفس. 
6- سخونة شديدة بس مش شرط.

 

 

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