أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

أقيمت اليوم الدورة الثانية عشرة من مهرجان بياف، المهداه لروح الشاعر اللبناني الكبير سعيد عقل ، والذي يقام بشكل سنوي في بيروت، وتألقت العديد من الفنانات والإعلاميات في هذا المهرجان.

وشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن ابرزهم دانييلا رحمة .

وتألق عدد كبير من نجوم الفن فى الحفل اليوم ومن أبرزهم باميلا الكيك ، التى لفتت الأنظار إليها بعد ان ظهرت من فستان مستوحي من العلم الفلسطيني ، ريتا حرب ، وزينة مكي ، مايا دياب .

مايا دياب تعبر عن سعادتها بحفل بياف

وعبرت مايا دياب عن سعادتها بالتواجد فى الحفل ، وقالت من خلال فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لبياف،معلقة: “سعيدة ان الحفل أقيم ليشاهد العالم ان شعب بيروت موجود وبيروت مازالت تنبض بالفن والثقافة”