صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

سادت حالة من الحزن والصدمة الوسط الرياضي في مصر، بعد الإعلان عن وفاة محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا"، حارس مرمى فريق وادي دجلة، عقب صراع مؤلم مع مرض التهاب الكبد.

وكان الراحل محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا"، قد لعب دور بارز في صعود نادي وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز، حيث تألق في الذود عن مرماه ولفت الأنظار بأدائه المميز، مما جعله يحظى باحترام زملائه والجماهير على حد سواء.

ونعى عدد من الأندية واللاعبين رحيل الحارس الشاب عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم العميق لفقدان واحد من العناصر الواعدة في الكرة المصرية.