تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تصدرت أم سجدة وأم مكة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك فور القبض عليهما بسبب محتواهم الغير لائق و الفيديوهات التي تحمل بعض الألفاظ و التصرفات التي تتناسب مع الذوق العام.

يروج بعض مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي عن أعمار أم سجدة وأم مكة التي أثارت الجدل ولكنها لا تستند إلي أي بيانات موثقة أو رسمية.



يزعم البعض أن أم سجدة تبلغ من العمر حوالي 28 عامًا، أما أم مكة لديها 32 عاما، وتبقى مجرد آراء شخصية أو مزاعم منتشرة في التعليقات على السوشيال ميديا.

يذكر أن تنبأت رحاب منيعم، خبيرة الأبراج، بتعرض المشاهير خلال هذه الفترة، قالت:" مع تراجع عطارد انتبهوا الكارما الكلمة الإساءة للآخرين خاصة المشاهير على صفحاتهم وسرقة الافكار و المحتوي لأن عطارد متراجع في الاسد بيت الشهرة المشاهير وبالتالي هنسمع فضايح بالجملة عن مشاهير..انتبهوا للتنمر والاذي اللفظي لإنه هيرجع وتتواجه ويتردلك تاني بعد استقامة عطارد."

