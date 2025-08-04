قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن .. استقر سعر الذهب عيار 21 قبل بداية تعاملات اليوم الإثنين 4 أغسطس، عند نحو سعر 4600 جنيه للجرام، وسجلت أوقية الذهب نحو 3363.36دولار، وذلك وفق الأسعار المعلنة في المعاملات المسائية أمس الأحد في سوق الصاغة.



سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 5257.25 جنيه للبيع، 5228.5 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 4819 جنيهًا للبيع، 4792.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره ليسجل نحو 4600 جنيه للبيع، 4575 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 18

ظل سعر الذهب عيار 18 مستقرًّا ليسجل نحو 3942.75 جنيه للبيع، 3921.5 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 14

داوم سعر الذهب عيار 14 على استقراره في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3066.75 جنيه للبيع، 3050 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2628.5 جنيه للبيع، 2614.25 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في الأسواق المحلية في مصر نحو 1971.5 جنيه للبيع، 1960.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 نحو 36800 جنيه للبيع، 36600 جنيه للشراء.