العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تنسيق الجامعات 2025، وتحديداً بدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 والتي سوف تبدأ الاربعاء القادم.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2025الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

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التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة2025.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 82.9%.

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 80.4%





الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2025

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

