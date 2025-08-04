ميرنا جميل: هذه الأخطاء سبب قلة أعمالي الفنية مؤخرا

استضافت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة الشابة ميرنا جميل، في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، حيث تحدثت ميرنا عن محطات في مشوارها الفني، وأبرزت أن أحد أسباب قلة أعمالها الفنية هو أخطاؤها الشخصية، مشيرة إلى أنها كانت تنتقي الأعمال بحذر مفرط، وكانت تظن أن تقديم عمل كبير واحد في السنة يكفي، وهو ما تراه اليوم خطأ أثّر على مسيرتها.

وأكدت ميرنا أنها رغم حبها للكوميديا، إلا أنها غالبًا ما كانت تُعرض عليها أدوار ثانوية لا تُحدث تأثيرًا كبيرًا، معربة عن رغبتها في تجسيد شخصيات درامية ورومانسية تُظهر جانبًا مختلفًا من موهبتها. كما أشارت إلى أنها تلقت عرضًا للمشاركة في عمل درامي جديد خلال الموسم الرمضاني المقبل، تتمنى أن يكون نقلة نوعية في مسيرتها.

وأوضحت ميرنا أن الكوميديان الحقيقي غالبًا ما يرى الضحك في قلب المآسي، ما يجعل لديه قدرة على تقديم أدوار تراجيدية بصدق، معربة عن أملها في أن تُمنح الفرصة لتقديم أدوار أكثر عمقًا في الفترة المقبلة