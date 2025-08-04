أخبار التوك شو| أبو العينين: مصر قالت كلمتها وهنفضل واقفين مع أهل غزة رغم كل الظروف.. يكسبون أموالا طائلة من محتوى هابط وغير أخلاقي.. أحمد موسى ينفعل على صانعي المحتوى

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أبو العينين: مصر قالت كلمتها وهنفضل واقفين مع أهل غزة رغم كل الظروف

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن العمل الخيري في مصر يلعب دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم رسائل إنسانية قوية تجاه ما يعانيه أهل غزة.

يكسبون أموالا طائلة من محتوى هابط وغير أخلاقي.. أحمد موسى ينفعل على صانعي المحتوى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الضربات الأمنية الموسعة لـ«البلوجرز» على منصة تيك توك لقيت رواجا واسعا بين المواطنين بصورة إيجابية، معلقا: هؤلاء المدونون يكتسبون أموالا طائلة من محتوى هابط وغير أخلاقي يهدم قيم المجتمع.

وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود سياسة نشطة.. ومصر تواصل جهود دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود سياسة خارجية نشطة تتسم بالتحرك السريع، وروح المبادرة، والتفاعل الدائم مع مختلف الأزمات الإقليمية والدولية.

المؤبد.. اتصالات النواب تكشف مصير “البلوجرز” بعد القبض عليهم

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه من حق كل دولة أن تحافظ على أمنها القومي وهناك تجارب في العديد من الدول، والدولة المصرية حريصة على حرية التعبير والإبداع.

السفيرة نبيلة مكرم: التحالف الوطني يجسد الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يواصل دعمه للأشقاء في غزة منذ اندلاع الأحداث في أكتوبر 2023، مشددة على أن التحالف يجسد الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة.

والد ضحية حفل محمد رمضان يرد على الشائعات: “ابني بريء ومكنش بيعمل حاجة غلط”

عبر حسن العفوي، والد الشاب حسام حسن، الذي توفي إثر الحادث المأساوي في حفل الفنان محمد رمضان ببورتو جولف في الساحل الشمالي، عن حزنه الشديد وغضبه من التعليقات المسيئة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث.



متحدث «التعليم العالي»: الجامعات المصرية تسجل رقمًا قياسيًا.. وتخصصات جديدة ترتبط بالعالم الرقمي وسوق العمل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تسجل رقمًا قياسيًا لأول مرة، حيث إنه وصل عدد الجامعات إلى 128 جامعة في مختلف المسارات، موضحًا أنه بالنسبة للتنسيق الحكومي هناك 28 جامعة و527 كلية، والمسار الثاني يضم 32 جامعة أهلية ببرامج متنوعة في علوم الهندسة وعلوم الطب وتخصصات أخرى بينية تجمع بين أكثر من تخصص.

رئيس شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم 20% بعد العيد ودعم حقيقي لصغار المربين

وجّه هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لوزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار لم يصل للمستهلك بسبب الحلقات الوسيطة.. ونعمل على توصيل المنتج بسعر عادل

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث بلغ سعر الكيلو الحي نحو 62 إلى 63 جنيهًا، بينما استقر سعر المجمد عند 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل جهود لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع مدخلات الإنتاج.



التعاون الإسلامي: اقتحام المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم وتهديد خطير لأمن المنطقة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.