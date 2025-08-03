وزير الخارجية: الدولة تضع مصالح المصريين بالخارج على رأس أولوياتها

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، إن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج لعام 2025 تُعقد في إطار توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية والحماية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم، والعمل على تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة لضمان مشاركة واسعة من المصريين في هذه المبادرات، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن معًا.

وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء خاص مع سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر يطرح عددًا من المبادرات المهمة في مجالات الاستثمار، والصناعة، والإسكان، والزراعة، والرعاية الصحية، بما يؤكد حرص الدولة على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وإشراكهم في جهود التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقيامه بافتتاح المؤتمر يعكس بوضوح حجم الأولوية التي توليها الحكومة لملف المصريين بالخارج، كما أن مشاركة نخبة من المسؤولين، من بينهم نائبا رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، يعكس هذا الاهتمام من خلال التفاعل المباشر مع ممثلي الجاليات.

وأضاف الوزير أن المؤتمر يشهد حضورًا كثيفًا من أبناء الجاليات من مختلف دول العالم، وهو ما يجسد اعتزاز الدولة بدورهم المحوري، وحرصها على إشراكهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب.