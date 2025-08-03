رئيس شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم 20% بعد العيد ودعم حقيقي لصغار المربين

وجّه هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لوزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

وأوضح عبدالباسط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة قدمت تسهيلات في الحصول على الأعلاف المدعومة، مشددًا على أهمية ما تحقق بقوله: "أوجه رسالة لكل الفلاحين في مصر، بأن الحكومة ستوفر علفًا مدعومًا لصغار المربين، بشرط أن يتوجه المربي لتسجيل بهيمته في الوحدة البيطرية التابعة له."

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% بعد عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود الكبير في السوق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة، من بينها مشروعات التوسع الزراعي في منطقة شرق العوينات، وزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم عبدالباسط تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، قائلاً: "سيأتي اليوم الذي نقلل فيه من الاستيراد، ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والإنتاج المحلي الكافي."