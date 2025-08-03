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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يكسبون أموالا طائلة من محتوى هابط وغير أخلاقي.. أحمد موسى ينفعل على صانعي المحتوى

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الضربات الأمنية الموسعة لـ«البلوجرز» على منصة تيك توك لقيت رواجا واسعا بين المواطنين بصورة إيجابية، معلقا: هؤلاء المدونون يكتسبون أموالا طائلة من محتوى هابط وغير أخلاقي يهدم قيم المجتمع.

حملة تطهير

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن وزارة الداخلية قامت بضبط نحو 10 مشاهير، وتم ضبط مخدرات وعملات أجنبية وسلاح مع بعضهم، ما يعد إساءة للمصريين ولمصر، مطالبا وزير الداخلية والنائب العام بمحاسبة مثل هؤلاء.

وقال موسى إن مثل هؤلاء المدونون يحتاجون الردع من قبل أجهزة الدولة المعنية، متسائلا: دي مناظر تطلع.. دي مناظر تدخل البيوت المصرية وتتشاف بمحتوى مخل ومال حرام، هناك دولا عربية أغلقت تيك توك واتخذت إجراءات رادعة لحماية شبابها.
 

أحمد موسى البلوجرز الداخلية وزارة الداخلية تيك توك

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