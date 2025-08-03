شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار لم يصل للمستهلك بسبب الحلقات الوسيطة.. ونعمل على توصيل المنتج بسعر عادل

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث بلغ سعر الكيلو الحي نحو 62 إلى 63 جنيهًا، بينما استقر سعر المجمد عند 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل جهود لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع مدخلات الإنتاج.

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق، واصفًا إياها بـ"رمانة الميزان" التي تتدخل لتعديل أي خلل قد يطرأ على السوق، سواء من حيث العرض أو الأسعار.

وأضاف: "نحن على أتم استعداد لتوفير المنتج بسعر 100 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا، وقمنا بالفعل بعمل تخفيضات ملموسة في بعض المنافذ، لكن المواطن لم يشعر بها بشكل كامل نتيجة الحلقات الوسيطة التي تستهلك جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض".

وأشار إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على ضبط حلقات التداول الوسيطة، وضمان وصول السلعة للمستهلك بالسعر العادل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك وتخفيف الأعباء عنه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.