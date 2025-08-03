"كفاية عذاب".. النائب محمد أبو العينين يوجه رسالة خاصة لرئيس وزراء الاحتلال

استعرض الإعلامي أحمد موسى ما تقوم به مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي من تقديم القوافل الإغاثية لدعم أهالي غزة.

الفضائح الإنسانية

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب «الصفة البرلمانية تضع عليا قيود سياسية واجتماعية وثقافية، وعاوز اجمع دا كلة في رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل، انتوا دمرتوا، والفضائح الإنسانية اللي حصلت في غزة، وهناك رسالة دولية، علشان نقف ونقول كفاية حروب ونعطي الشعب الفلسطيني حقه، الاحتلال إلى زوال، مش هتقدروا تدمروا الإرادة، الأطفال الردع والنساء والشيوخ مش غريبة عليه».

القضية الفلسطينية

وأضاف وكيل مجلس النواب: «القضية الفلسطينية لازم تتحل ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه على حدود الرابع من يوليو، والشعب المصري في عذاب لما بيشوف اللي بيحصل على أرض فلسطين، ومصر هي التي استعادت القضية الفلسطينية أمام العالم أجمع».

وأكد: «خلونا نعيش في أمان وسلام، والعالم أجمع بيقول ايه اللي انتوا عملتوه، والشعب الفلسطيني شعب صامد، والقضية لن تحل إلا بحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية».

واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته بتوجيه رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ قائلا: «كفاية عذاب ودمار وياريت يكون فيه خطة عمل وسلام في الشرق الأوسط، وربنا يوفق القادة أجمع».