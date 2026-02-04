الرئيس السيسي: مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، حيث أتاحت فرصة لمواصلة المشاورات العميقة التي اتسمت بدرجة كبيرة من التفاهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي.

عمق الروابط الحضارية

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تعتز كثيرًا بعلاقاتها مع تركيا، مشيرًا إلى أن جزءًا من التاريخ التركي يتقاطع مع تاريخ مصر، بما يعكس عمق الروابط الحضارية والإنسانية بين الشعبين، ويمهد لبناء شراكات أكثر توازنًا واستدامة في المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس إلى أن تركيا تحتل مكانة متقدمة بين الدول المستقبلة للصادرات المصرية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين، في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

منتدى الأعمال المصري التركي

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يسهم منتدى الأعمال المصري التركي في دفع معدلات الاستثمار المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

حجم التبادل التجاري

كما شدد الرئيس على أن مصر تُعد الشريك التجاري الأول لتركيا، وهو ما يعكس حجم التبادل التجاري القائم، ويؤكد أهمية البناء على هذه الشراكة من خلال تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.