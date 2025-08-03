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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
تقى الجيزاوي

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها أحدث ظهور لها وهى ترتدي فستان زفاف مما أثار فضول جمهورها حول عمل فني جديد تستعد له.

وكتبت مي كساب على الصور ، معلقة: كوني عروسة كل يوم".

وخلال الأيام الماضية ، أشادت الفنانة مي كساب، بتجربتها الفنية في مسرحية “البقاء للأصيع” وقامت بشكر كل فريق العمل الذي شارك بالمسرحية.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “البقاء للأصيع تجربة إستمتعت بيها علي كل النواحي أتمني تتكرر كتير ونلف بيها العالم كله شكرا هيئة الترفيه شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ علي دعمك المستمر وكل الجهود اللي بتقدمها للفن العربي”.

وتابعت موجهة الشكر لبقاقي فريق العمل: “شكرا للمنتجين صلاح الجهيني و محمد نصار وأخيرا شكرا لشركاء النجاح دايما هشام ماجد وشيكو وأوتاكا و أحمد فتحي إخواتي اللي دايما بأبقي حاسه بأمان وأنا معاهم شكرا للعسل الشاطر قوي أوس أوس وحبيبتي مروه أنور وكامبا الشاطر وطبعا المؤلفين الجامدين قوي كريم يوسف و أحمد عبد الوهاب والإنتاج المحترم محمود العراقي وكنزي جوده وأبو الحسن وهبه شكرا لكل الحلوين الديكور والإخراج والصوت والملابس والإستعراضات والأغاني أحسنتم يا شاطرين عقبال كل مسرحيه بحبكم كلكم".
 

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إعادة عرض مسرحية “البقاء للأصيع” ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك في رياض سيتي (بوليفارد سيتي) على مسرح محمد العلي، خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2025.
 

 والجدير بالذكر أنه تم عرض هذا العمل الكوميدي سابقًا خلال موسم الرياض 2025، في الفترة من 12 إلى 16 يناير على مسرح محمد العلي أيضًا ضمن نشاطات موسم الرياض.

طاقم عمل مسرحية البقاء للأصيع

مسرحية البقاء للأصيع بطولة: شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور
و من تأليف: كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج: محمد أوتاكا بإخراج منفذ من “خليفة سمير.

مي كساب أعمال مي كساب مسرحية “البقاء للأصيع

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