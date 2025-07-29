فستان ضيق أصفر.. مي كساب تشعل أجواء الساحل الشمالي

في أحدث ظهور لها من شواطئ الساحل الشمالي، خطفت الفنانة مي كساب الأنظار بإطلالة مبهجة ومفعمة بالحيوية، حيث اختارت فستانًا صيفيًا أنيقًا باللون الأصفر الصارخ الذي يعكس روح الصيف وأجوائه المنعشة.

الفستان تميز بقصّته البسيطة والمريحة، مع لمسة أنثوية ناعمة من خلال الكسرات الناعمة على الأطراف وتصميمه بدون أكمام، مما أضفى على الإطلالة لمسة من الحرية والحيوية المثالية لأجواء الشاطئ.

وأكملت مي كساب اللوك بنظارة شمسية عصرية بلون أصفر متناسق مع الفستان، ما منح الإطلالة توازنًا لونيًا جذابًا، كما ارتدت صندل أبيض بسيط وأنيق يُبرز بساطة الإطلالة دون أن ينتقص من أناقتها.

وفي الخلفية كانت قطعة فنية بامتياز مجسم ضخم على شكل ليمونة صفراء كتب عليها "AFTER JUNE"، يرمز لأجواء الصيف مما أضفى على الصورة طابعًا مرحًا ومفعمًا بالبهجة.

إطلالة مي كساب جاءت عنوانًا للإيجابية والجرأة في تنسيق الألوان الصيفية، ورسالة أن الموضة ليست فقط في التصميم، بل في روح من يرتديها.

وقد تفاعل جمهورها على السوشيال ميديا بإعجاب كبير، معتبرين أن الأصفر لون السعادة.