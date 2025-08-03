ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

حرصت الفنانة إليسا ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من خلال إحيائها حفلا غنائيا في لبنان.



إطلالة إليسا في حفل لبنان



ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وتزينت إليسا بمجموعة من المجوهرات الألماسية، وقد أختلفت أراء متابعيها على السوشيال ميديا على إطلالتها، وبدت بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياد ذات الألوان الهادئة.



تعليق ناقد موضة على فستان إليسا



علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين على فستان إليسا قائلا:" اليسا من يوم يومها امنيتها تلبس ملاية بـ الابيض و بااخر حفلاتها حققت امنيتها، يعني بصراحة ماممكن اقول غير انه مثل الشرشف"ملاية" لا تصميم و لا قماشة."

تابع:"بس الواضح ضافت شوية مجوهرات حتى تعطي قيمة للفستان و الشعر مع المكياج حلوين."

