نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه

شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على جماعة الإخوان والمتعاونين معها في الخارج، معتبرًا أن ما يحدث من تحركات وتظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب ليس عملاً عفويًا، بل جزء من خطة ممنهجة تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، بمشاركة قوى متحالفة مع من وصفهم بـ"الصهيونية الإسلامية".

وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن "من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن؛ عليه أن يُراجع نفسه"، مؤكدًا أن ما يجري ليس دعايات بل وقائع تتطلب وقفة جادة مع النفس ومع الأمة، التي تتعرض لـ"محاولات إنهاك واستهداف ممنهجة".

وأضاف أن عناصر إخوانية تتواجد في تركيا وقطر وبريطانيا وبعض دول الخليج تردّد الخطاب ذاته، مشيرًا إلى أن ما حدث في تل أبيب "نموذج واضح لتلك الأدوات التي تتحرك وفق أجندات مشبوهة".



انتقادات للدولة المصرية

وعرض مقاطع فيديو يظهر فيها كل من كمال الخطيب ورائد صلاح، يوجهان انتقادات للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات "تتماهى مع خطاب معادٍ للقاهرة، وتخدم أطرافًا لا علاقة لها بالدفاع الحقيقي عن القضية الفلسطينية".

كما تطرق إلى تورط عدد من الإعلاميين المقيمين بالخارج في التحريض، وذكر منهم محمد ناصر وهيثم أبو خليل ومعتز مطر، واصفًا إياهم بأنهم تخلوا عن وطنهم مقابل أجندات خارجية.

وحذر الإعلامي من هذه الحملات، داعيًا الشعب المصري إلى الانتباه جيدًا لما يُحاك في الكواليس.

وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة، وأن الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المؤامرات.