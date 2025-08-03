نشأت الديهي: هناك خطط ممنهجة تستهدف المجتمع المصري وقيمه

حذّر الإعلامي نشأت الديهي من خطط ممنهجة تستهدف المجتمع المصري وقيمه، معتبرًا أن الهجمات التي تتعرض لها الدولة ليست فقط سياسية أو اقتصادية، بل تمتد إلى محاولة تغييب وعي المصريين وضرب منظومة الأسرة والقيم الأخلاقية.

تواصل العمل ليلًا ونهارًا

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن الدولة المصرية تواصل العمل ليلًا ونهارًا، وتُنجز مشروعات تنموية كبرى، لكن في المقابل، هناك استهداف ممنهج يهدف لضرب تماسك المجتمع"، مشيرًا إلى أن الحديث المتكرر عن المؤامرات ليس تكرارًا بل ضرورة للتنبيه إلى حجم التحديات الداخلية والخارجية.



وأشار تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت نافذة لبث محتوى يسيء إلى المجتمع المصري، متابعًا "منذ خمس سنوات حذّرت من تطبيقات تُظهر نماذج لا تمثل المرأة أو الفتاة المصرية الأصيلة، بل تسوّق لصور مشوهة تتنافى مع قيمنا".



وسلّط الضوء على ما وصفه بـ"الانهيار الخلقي" عبر بعض المحتويات المنتشرة على منصة "تيك توك"، مضيفًا: "نشاهد محتوى يحمل أسماء مثل "أم سجدة وأم مكة، نماذج لا تعبر عن مصر ولا عن نسائها الحقيقيات".



وأشاد بتصرفات بعض الفتيات اللاتي قدمن مواقف مشرفة، قائلًا: "بنات مصر الحقيقيات هن من ضحين بأنفسهن في طريق المنوفية، ولسن هؤلاء اللاتي نراهن على المنصات يروّجن لسلوكيات لا تمثلنا".

منظومة القيم المصرية

وختم الديهي حديثه بطرح تساؤلات حول وجود أصابع أجنبية تعبث بالذوق العام وتسعى لضرب منظومة القيم المصرية، متسائلًا: "هل هذه هي النماذج التي يُراد تصديرها كممثل للمرأة والمجتمع المصري؟، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والقبض على هذه النماذج وإجراء التحقيقات معها.