نشأت الديهي: حديث خليل الحية عن معبر رفح تكرار لخطاب الاحتلال والإخوان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن "إسرائيل هدفها تجويع وقتل الفلسطينيين؛ حتى يدخلوا على سيناء وهذا ما يريده الإخوان، وهذا ليس معبر بضائع، ولكنه معبر أفراد، وأنا أؤكد لخليل لحية وكل الإخوان: أنتم مش فاهمين إن المعبر مخطط ليكون ثغرة للتخلص من الفلسطينيين وتطبيق قضية التهجير".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن حديث القيادي في حركة حماس خليل الحية عن معبر رفح، يكرر نفس الخطاب الذي تروّجه إسرائيل وجماعة الإخوان، قائلاً: "نفس الكلمة التي يقولها البعض عن أن مصر تخنق غزة، هي نفسها التي يرددها نتنياهو، هذا هو جوهر القضية".

وأكد مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن مصر لن تقبل أن تكون غزة ضحية للتجويع أو التهجير، مشيرًا إلى أن المعبر لم يكن أبدًا أداة حصار، بل "شريان حياة" حقيقي يقدّر أهمية الشعب الفلسطيني ومعاناته، لكنه ليس معبرًا مفتوحًا على مصراعيه لعبور البضائع دون تنسيق.