نشأت الديهي: الرئيس السيسي أكد وقوف مصر دائمًا بجانب الفلسطينيين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي شدد على أن المصريين مع الفلسطينيين ويدافعون عنهم، قائلًا "لا علاقة لنا بحماس، بيننا وبينهم خصومة مؤجلة أخلاقيًا لأنهم جزء من المقاومة، ولكنهم في النهاية جزء من جماعة الإخوان".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن خليل الحية على غرار خالد مشعل "يجلس في الفنادق المكيفة، بينما يعاني أبناء الشعب الفلسطيني في الخيام وتحت القصف"، مضيفًا "من يجلس في الفنادق لا يملك كلمة على سادة الخنادق".

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه المشروعة.