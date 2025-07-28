نشأت الديهي: موقف مصر من القضية الفلسطينية كان ولا يزال حاسمًا وشريفًا

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر أرسلت 100 شاحنة مساعدات لقطاع غزة ضمن قافلة "زاد العزة" محملة بالدقيق والسلع الغذائية عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، رغم استمرار الحملة الممنهجة التي تتعرض لها.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية كان وما يزال حاسمًا وشريفًا، مؤكدا أن القاهرة لعبت دورًا مركزيًا في منع التهجير والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، رغم الضغوط والهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الدولة.ب

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن مصر لا تكتفي بالكلام، بل تقدم الدعم الحقيقي، وهذا ما فعلته وتفعله مصر رغم كل الحملات الهجومية.

وأشار نشأت الديهي إلى أن الموقف المصري لم يكن مجرد خطاب، بل أفعال واضحة ومواقف ثابتة، متابعًا "اللالات المصرية هي التي حمت القضية.