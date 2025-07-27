نشأت الديهي: تنظيم الإخوان أساء إلى القضية الفلسطينية.. وقدموا لإسرائيل ما لم تقدمه الحركات الصهيونية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن تنظيم الإخوان، الذي وصفه بـ"الصهيونية الإسلامية"، أساء إلى القضية الفلسطينية والعالم العربي، مشيرا إلى أن الإخوان في العالم قدموا لإسرائيل ما لم تقدمه حتى الحركات الصهيونية ذاتها.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الإخوان والمتظاهرين الذين حاولوا إغلاق السفارة المصرية في هولندا، على الهواء، بزعم إغلاق مصر معبر رفح ومشاركتها في حصار الفلسطينيين وعدم دخول المساعدات لهم.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، إنه يتحدى بعض المعارضين المصريين المتواجدين في الخارج، ومن بينهم محمود حسين ويحيى موسى، مطالبًا إياهم باتخاذ مواقف واضحة من إسرائيل بدلًا من مهاجمة الدولة المصرية، متسائلًا: “لماذا لا نراهم يحتجون أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة أو هولندا؟”.

وأشار نشات الديهي إلى أن الإخوان قدموا خدمات مباشرة وغير مباشرة لإسرائيل، تفوق ما قدمته أي جهة أخرى، واصفًا إياهم بـ"الصهيونية الإسلامية الجديدة".