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اللواء شريف طلعت يكشف كواليس الاستعدادات الأمنية لمباراة «القمة» .. ويُوجّه رسالة للجماهير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللواء شريف طلعت يكشف كواليس الاستعدادات الأمنية لمباراة «القمة» .. ويُوجّه رسالة للجماهير

اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي بالشركة الإفريقية
اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي بالشركة الإفريقية
علا محمد

كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي بالشركة الإفريقية، عن كواليس الاستعدادات الأمنية لمباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الترتيبات الخاصة بالمباراة بدأت منذ أكثر من أسبوعين، لضمان خروج اللقاء بالشكل اللائق.

وقال اللواء شريف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم، إن بوابات استاد القاهرة الدولي ستفتح أمام الجماهير في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن عدد الحضور الجماهيري سيصل إلى 40 ألف مشجع، بواقع 20 ألف مشجع لكل نادٍ.

وأضاف أن الجماهير أصبحت أكثر تفهمًا لقائمة الممنوعات والمحظورات داخل المدرجات، موضحًا أنه يُمنع دخول الزجاجات الزجاجية والمأكولات العادية إلى الاستاد خلال مباراة القمة.

وطالب رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي بالشركة الإفريقية جماهير الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية، وتقديم صورة إيجابية تعكس مكانة الكرة المصرية، متمنيًا أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمصر والوطن العربي.

واختتم اللواء شريف طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية القصوى بالنسبة له تتمثل في ضمان دخول الجماهير إلى الاستاد وخروجها منه بأمن وسلامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لدخول الملعب، بما يسهم في توفير الأجواء الآمنة للجميع.

اللواء شريف طلعت قطاع تأمين النشاط الرياضي الشركة الإفريقية الزمالك الأهلي

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