الديهي: مصر الجائزة الكبرى في صراع المنطقة.. وهذه رسالتي للمثقفين

انتقد الإعلامي نشأت الديهي حالة الاهتمام المجتمعي المبالغ فيه بقضايا سطحية على حساب القضايا المصيرية التي تمس الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر تُمثّل "الجائزة الكبرى" في سياق الصراع الإقليمي، وأن نجاح إسرائيل وتحقيق مشروعها مرهون بمصير الدولة المصرية وجيشها.

جغرافية الفكر الاستراتيجي

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "في ظل هذه الألاعيب والتقلبات، مصر هي المحور والمسار الأساسي للمنطقة، لكن للأسف نُهدر الكثير من الوقت والاهتمام على موضوعات لا تستحق، بينما نغيب عن جغرافية الفكر الاستراتيجي".



وتابع: "أسأل زملائي عن سبب اهتمام الرأي العام بأشخاص مثل أم مكة وأم سجدة، أو ادعاء فتاة تُدعى مروة أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو أخبار الفنان محمد رمضان وسوزي الأردنية التي حصلت على 50% في الثانوية العامة هذه الأمور ليست من أولويات شعب لديه قضايا مصيرية".



ووجه الديهي عتابًا خاصًا إلى النخب الثقافية بعد تحفظهم على قرار وزير الثقافة بإنهاء انتداب الدكتورة رانيا يحيى كمديرة للأكاديمية المصرية للفنون في روما، وأن ذلك بسبب الغيرة منها.